Limoges

Printemps des cimetières Les femmes dans la Résistance

2 Square du Souvenir Français Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 15:15:00

Date(s) :

2026-05-09

Participez à une visite en hommage à la vie des femmes héroïnes de la Résistance reposant dans les allées du cimetière de Louyat. Visite guidée de 45 minutes sur inscription obligatoire par téléphone au 05 55 45 85 26. .

2 Square du Souvenir Français Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 26

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English : Printemps des cimetières Les femmes dans la Résistance

L’événement Printemps des cimetières Les femmes dans la Résistance Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole