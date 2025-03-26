OUSANOUSAVA – CCM JEAN GAGNANT Limoges

OUSANOUSAVA Début : 2026-05-11 à 20:00. Tarif : – euros.

OUSANOUSAVA est une formation musicale incontournable de l’île de La Réunion.Le groupe a commencé à se faire connaître dans les années 80.Avec l’écriture des premières chansons vers 1982, l’enchaînement de passages réguliers sur les podiums de l’île et en 1989 l’enregistrement de son premier album (qui porte le titre éponyme de Ousanousava ), le groupe n’a jamais cessé de mettre en valeur la culture musicale réunionnaise.Son parcours l’a amené à jouer sur les plus grandes scènes de La Réunion, mais également sur le territoire national, ou encore dans les pays de la zone Océan Indien (Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe…).Aujourd’hui, fort d’une discographie de 15 albums (le dernier en date, enregistré en 2021, porte le titre de Ça mon pays ), Ousanousava a plus que jamais l’envie de continuer à faire vibrer l’âme musicale réunionnaise.Pour la tournée 2026 qui s’annonce, le groupe proposera un spectacle entier qui fera la part belle aux titres les plus célèbres de son répertoire, en visitant au plus près les différents albums… Les musiciens (8 sur scène – presque un big band !) auront à cœur de faire voyager l’auditeur au son du maloya, du séga et bien d’autres rythmes.La musique d’OUSANOUSAVA est à l’image de l’île de La Réunion : Métissée, mélangée, généreuse, emplie de poésie et de variétés de couleurs !Que vous connaissiez ou pas le groupe, ne ratez pas l’occasion de venir les écouter sur scène !Bernard JORON : guitare/trompette/chantFrançois JORON : caïambre/chantPatrick ATIDE : guitareLaurent SERVEAUX : batterieFrédéric TOSSEM : basse/chœurGuillaume DEJEAN : violon/trompetteAlain CHAN YU HON : saxophonesTeddy DORIS : tromboneRaphael EL-BAZE : mohJean Claude AMOUNY : fohReeza NENAULT : technicien assistant Pascal WONG-FONG : manager

CCM JEAN GAGNANT 7 Avenue Jean Gagnant 87000 Limoges 87