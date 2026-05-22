Surfaces à Émouvoir Natacha Baluteau Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

Limoges

Surfaces à Émouvoir Natacha Baluteau

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 09:30:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20

Tout au long du mois de juin, l’Office de Tourisme de Limoges Métropole propose une mise en lumière du travail de Natacha Baluteau. Artiste locale, ses créations sont un hommage au silence, à la terre et à la poésie du vivant. Formée à l’École Nationale d’Art de Limoges, Natacha Baluteau a dédié une partie de son parcours à la valorisation de l’émail avant de se consacrer pleinement à sa pratique artistique en 2016.

Son art ne se livre pas d’un seul bloc il se découvre par couches, comme une mémoire qui remonte à la surface. Entre ses mains, le métal émaillé et le papier deviennent des territoires à explorer, où chaque trait de plume et chaque passage au feu racontent une histoire de sédimentation. Une exposition plurielle de l’émail au papier à découvrir dans l’espace situé dans le prolongement de la boutique de l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Surfaces à Émouvoir Natacha Baluteau

L’événement Surfaces à Émouvoir Natacha Baluteau Limoges a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Limoges Métropole