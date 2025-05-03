PIERRE THEVENOUX – OPERA DE LIMOGES Limoges

PIERRE THEVENOUX Début : 2026-06-02 à 20:00. Tarif : – euros.

IC PRODUCTIONS & ALTERNATIVE GRAND OUEST PRESENTENT : PIERRE THEVENOUXDans Life Coach, Pierre vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir, être en couple, faire des enfants, etc.Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87