GZKid Spectacle Jeune Public Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

GZKid Spectacle Jeune Public

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21

Un voyage spatio-temporel.

Un univers Théâtre cabaret et Chanson aux accents hip hop, populaires et rétro.

Capitaine Booyo, sûr de lui et toujours plein d’entrain, accompagné de Miss Freud, infirmière timorée et sceptique mais de bonne volonté, partent dans leur vaisseau spatial, en exploration dans le temps et l’espace, à la recherche de peuples primitifs. Avec eux, Jean-Pierre, le pilote automatique du vaisseau…

Spectacle familial à partir de 4 ans

Réservations via le site (en lien). .

