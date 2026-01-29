ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges Espace Noriac Limoges
ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges Espace Noriac Limoges mardi 12 mai 2026.
ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges
Espace Noriac 10 rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-12 2026-05-16
Improfiesta, le festival d’improvisation théâtrale de Limoges est de retour pour sa 22e édition. Cette année au programme, un tournoi de match qui permettra à une des quatre équipes de remporter le trophée d’ImproFiesta ! .
Espace Noriac 10 rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges
L’événement ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole