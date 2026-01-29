ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges Espace Noriac Limoges

ImproFiesta Festival d'Improvisation Limoges

ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges Espace Noriac Limoges mardi 12 mai 2026.

ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges

Espace Noriac 10 rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-12 2026-05-16

Improfiesta, le festival d’improvisation théâtrale de Limoges est de retour pour sa 22e édition. Cette année au programme, un tournoi de match qui permettra à une des quatre équipes de remporter le trophée d’ImproFiesta !   .

Espace Noriac 10 rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges

L’événement ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole