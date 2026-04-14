Évènement EUPeace – Nuit de l’entrepreneuriat, Limoges, Limoges

Évènement EUPeace – Nuit de l’entrepreneuriat 1 – 5 juin Limoges Haute-Vienne

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’alliance EUPeace, l’Université de Limoges a le plaisir de vous inviter à participer à la EUPEACE Entrepreneurship & Innovation Week, un programme immersif de 5 jours dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation.

Organisé par PEPITE et le Pôle International de l’Université de Limoges, cet événement se tiendra du 1er au 5 juin 2025 à Limoges et au Domaine de Reynou et réunira des étudiants et personnels issus des neuf universités partenaires de l’alliance EUPeace.

Retrouvez tous les détails du programme ICI.

Limoges 87000 Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://collabridge.eupeace.eu/apps/forms/s/xCb4d2J4qAoDW5YkbkAnWks2 »}] [{« link »: « https://pepite.unilim.fr/ »}, {« link »: « https://www.unilim.fr/international/wp-content/uploads/sites/13/2026/04/Com-eupeace-Night-1.pdf »}]

Cinq jours pour sensibiliser à l’entrepreneuriat les étudiants et les personnels des universités partenaires de l’Alliance.