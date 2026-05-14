Fête de la Nature Jeu d’observation des oiseaux Campus de la Faculté des Sciences et Tec Limoges
Fête de la Nature Jeu d’observation des oiseaux Campus de la Faculté des Sciences et Tec Limoges mercredi 20 mai 2026.
Limoges
Fête de la Nature Jeu d’observation des oiseaux
Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Un jeu pour découvrir les oiseaux de nos jardins accessible dès 3 ans. Des activités autour des oiseaux seront également mises à disposition pour prolonger cette découverte. Pour finir l’atelier vous partirez à la recherche des nichoirs pour observer leurs habitants. .
Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 73 60 fst.durable@unilim.fr
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English : Fête de la Nature Jeu d’observation des oiseaux
L’événement Fête de la Nature Jeu d’observation des oiseaux Limoges a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Limoges Métropole
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