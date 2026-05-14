Fête de la Nature Jeu d’observation des oiseaux Campus de la Faculté des Sciences et Tec Limoges

Limoges

Fête de la Nature Jeu d’observation des oiseaux

Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Un jeu pour découvrir les oiseaux de nos jardins accessible dès 3 ans. Des activités autour des oiseaux seront également mises à disposition pour prolonger cette découverte. Pour finir l’atelier vous partirez à la recherche des nichoirs pour observer leurs habitants. .

Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 73 60 fst.durable@unilim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Nature Jeu d’observation des oiseaux

L’événement Fête de la Nature Jeu d’observation des oiseaux Limoges a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Limoges Métropole