Causerie L’ANARCHIA EN GRÈCE ANTIQUE DE L’ABSENCE DE CHEFS À L’ANARCHIE Espace associatif Gilbert Roth Limoges

Limoges

Causerie L’ANARCHIA EN GRÈCE ANTIQUE DE L’ABSENCE DE CHEFS À L’ANARCHIE

Espace associatif Gilbert Roth 64 Avenue de la Révolution Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

L’EAGR vous invite à assister à la causerie L’anarchia en Grèce antique de l’absence de chefs à l’anarchie, menée par Amarande Laffon, docteure en Études grecques, agrégée de Lettres Classiques, maître de conférences en Histoire grecque à l’Université de Limoges.

Les lois de l’univers, de la cité, de la famille, la force des coutumes et des traditions ordonnent la vie des hommes. Mais où commence alors la liberté humaine et où s’arrête-t-elle ? Dans quelle mesure la famille, la société, l’État, l’univers, sont-ils des cadres contraignants et restrictifs à respecter ou au contraire les lieux où l’homme puisse s’épanouir ? Dans quelle mesure a-t-il besoin d’une autorité qui l’encadre et le guide ou peut-il se suffire à lui-même et être son propre maître ? Quels sont les fondements d’une autorité légitime ? À partir de quel moment la soumission à l’autorité devient-elle .

Espace associatif Gilbert Roth 64 Avenue de la Révolution Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Causerie L’ANARCHIA EN GRÈCE ANTIQUE DE L’ABSENCE DE CHEFS À L’ANARCHIE

L’événement Causerie L’ANARCHIA EN GRÈCE ANTIQUE DE L’ABSENCE DE CHEFS À L’ANARCHIE Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole