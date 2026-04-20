ImproFiesta JOUR 2 Espace Noriac Limoges
ImproFiesta JOUR 2 Espace Noriac Limoges jeudi 14 mai 2026.
Limoges
ImproFiesta JOUR 2
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Dans le cadre du festival d’improvisation théâtrale, venez assister à la deuxième journée du tournoi !
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 26 09 23
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English :
L’événement ImproFiesta JOUR 2 Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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