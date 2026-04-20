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ImproFiesta JOUR 2 Espace Noriac Limoges

ImproFiesta JOUR 2 Espace Noriac Limoges

ImproFiesta JOUR 2 Espace Noriac Limoges jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Espace Noriac

Adresse : 10 Rue Jules Noriac

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 7 7 Tarif réduit

Limoges

ImproFiesta JOUR 2

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Dans le cadre du festival d’improvisation théâtrale, venez assister à la deuxième journée du tournoi !

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 26 09 23 

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English :

L’événement ImproFiesta JOUR 2 Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole

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