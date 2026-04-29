Blasted Dragshow Bar Les Limogés Limoges
Blasted Dragshow Bar Les Limogés Limoges jeudi 14 mai 2026.
Limoges
Blasted Dragshow
Bar Les Limogés 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:00:00
fin : 2026-05-14 00:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Le bar limougeaud accueille le drag-show BLASTED Mother Nature is a drag queen . Vous pourrez profiter d’une ambiance festive en compagnie de drags et créatures. Des DJs (Chance et Vexa) se succèderont au cours de la soirée.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Bar Les Limogés 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32 blasted.orga@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blasted Dragshow
L’événement Blasted Dragshow Limoges a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Séminaire Hispanités décentrées, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges 29 avril 2026
- La dictature chilienne devant la justice française, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges 29 avril 2026
- Magda Comedy Club Le Phare Limoges 30 avril 2026
- A 87’s STORY Espace Noriac Limoges 30 avril 2026
- Visite apéritive Place Jourdan Limoges 30 avril 2026