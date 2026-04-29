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Blasted Dragshow Bar Les Limogés Limoges

Blasted Dragshow Bar Les Limogés Limoges

Blasted Dragshow Bar Les Limogés Limoges jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Bar Les Limogés

Adresse : 10 Rue du Temple

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Limoges

Blasted Dragshow

Bar Les Limogés 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:00:00
fin : 2026-05-14 00:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Le bar limougeaud accueille le drag-show BLASTED Mother Nature is a drag queen . Vous pourrez profiter d’une ambiance festive en compagnie de drags et créatures. Des DJs (Chance et Vexa) se succèderont au cours de la soirée.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Bar Les Limogés 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32  blasted.orga@gmail.com

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English : Blasted Dragshow

L’événement Blasted Dragshow Limoges a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Limoges Métropole

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