Blasted Dragshow Bar Les Limogés Limoges

Limoges

Blasted Dragshow

Bar Les Limogés 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-05-14 00:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le bar limougeaud accueille le drag-show BLASTED Mother Nature is a drag queen . Vous pourrez profiter d’une ambiance festive en compagnie de drags et créatures. Des DJs (Chance et Vexa) se succèderont au cours de la soirée.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Bar Les Limogés 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32 blasted.orga@gmail.com

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English : Blasted Dragshow

L’événement Blasted Dragshow Limoges a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Limoges Métropole