Magda Comedy Club Le Phare Limoges
Magda Comedy Club Le Phare Limoges jeudi 30 avril 2026.
Limoges
Magda Comedy Club
Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Le Magda Comedy Club fait son grand retour au Phare, dans la cité limougeaude ! Bonne nouvelle pour les amateurs de rires et de bonne humeur. C’est l’occasion de découvrir des talents émergents de l’humour.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Magda Comedy Club
L’événement Magda Comedy Club Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole
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