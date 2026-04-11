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Magda Comedy Club Le Phare Limoges

Magda Comedy Club Le Phare Limoges

Magda Comedy Club Le Phare Limoges jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Le Phare

Adresse : 50 Boulevard Gambetta

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif :

Limoges

Magda Comedy Club

Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Le Magda Comedy Club fait son grand retour au Phare, dans la cité limougeaude ! Bonne nouvelle pour les amateurs de rires et de bonne humeur. C’est l’occasion de découvrir des talents émergents de l’humour.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Magda Comedy Club

L’événement Magda Comedy Club Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole

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