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Séminaire Hispanités décentrées, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges

Séminaire Hispanités décentrées, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges

Séminaire Hispanités décentrées, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Adresse : Limoges, 39E rue Camille Guérin

Ville : 87920 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Séminaire Hispanités décentrées Mercredi 29 avril, 16h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Le modèle « contre périphérie » : trajectoire d’une insurrection théorique par Philippe Colin
Mercredi 29 avril à 16h en salle C009

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Séminaire proposé par les équipes de recherche EHIC et CeReS

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