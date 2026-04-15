Séminaire Hispanités décentrées, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges

Séminaire Hispanités décentrées Mercredi 29 avril, 16h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Le modèle « contre périphérie » : trajectoire d’une insurrection théorique par Philippe Colin

Mercredi 29 avril à 16h en salle C009

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Séminaire proposé par les équipes de recherche EHIC et CeReS