Séminaire Hispanités décentrées, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges
Séminaire Hispanités décentrées, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges mercredi 29 avril 2026.
Séminaire Hispanités décentrées Mercredi 29 avril, 16h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00
Le modèle « contre périphérie » : trajectoire d’une insurrection théorique par Philippe Colin
Mercredi 29 avril à 16h en salle C009
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Séminaire proposé par les équipes de recherche EHIC et CeReS
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