Limoges

Visite apéritive Place Jourdan

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Venez découvrir le passé de cette place marquée par l’histoire militaire et qui doit son nom à un Maréchal d’Empire, né à Limoges en 1762.

Avec la complicité de l’hôtel de la Paix

– Visite guidée de 1h30

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur

notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation sur le billet .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Visite apéritive Place Jourdan

L’événement Visite apéritive Place Jourdan Limoges a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Limoges Métropole