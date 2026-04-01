Visite apéritive Place Jourdan Limoges
Visite apéritive Place Jourdan Limoges jeudi 30 avril 2026.
Limoges
Visite apéritive Place Jourdan
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Venez découvrir le passé de cette place marquée par l’histoire militaire et qui doit son nom à un Maréchal d’Empire, né à Limoges en 1762.
Avec la complicité de l’hôtel de la Paix
– Visite guidée de 1h30
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur
notre site web.
– Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Visite apéritive Place Jourdan
L’événement Visite apéritive Place Jourdan Limoges a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Limoges Métropole
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