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Visite apéritive Place Jourdan Limoges

Visite apéritive Place Jourdan Limoges

Visite apéritive Place Jourdan Limoges jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Rendez-vous communiqué sur le billet

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : 2026-04-30T

Fin : 2026-04-30T

Tarif :

Limoges

Visite apéritive Place Jourdan

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Venez découvrir le passé de cette place marquée par l’histoire militaire et qui doit son nom à un Maréchal d’Empire, né à Limoges en 1762.
Avec la complicité de l’hôtel de la Paix

– Visite guidée de 1h30
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur
notre site web.
– Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation sur le billet   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Visite apéritive Place Jourdan

L’événement Visite apéritive Place Jourdan Limoges a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Limoges Métropole

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