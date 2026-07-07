Concerts d’été de la Ruchidée BordEirdland La Ruchidée Limoges
jeudi 23 juillet 2026 · La Ruchidée · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Concerts d’été de la Ruchidée BordEirdland
La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.
Le 23 Juillet venz voir BordEirdland faire trembler le Jardin. Au rythme de jigs, de réels condensés, de valses, de balades embrumées, et de compos rocks endiablées, cet équipage de flibustiers atypiques vous emmènent dans une aventure bordeirlandesque…
Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement. .
La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laruchidee@gmail.com
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English : Concerts d’été de la Ruchidée BordEirdland
L’événement Concerts d’été de la Ruchidée BordEirdland Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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