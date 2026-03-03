Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Visite Guidée Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
2026-04-10
2026-04-10
De la Vienne jusqu’au cœur des quartiers historiques de Limoges, empruntez le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle jalonné de récits historiques ou légendaires.
– Visite de 2h accessible PMR
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur
notre site web.
– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .
