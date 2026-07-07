Ciné en plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Limoges
jeudi 23 juillet 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Ciné en plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau
Rue de la Fontaine Pinot Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre de sa programmation estivale, la Ville de Limoges propose des séances gratuites de cinéma en plein air à la tombé de la nuit.
Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau, (2024) de Gints Zilbalodis, (durée 1h25) film d’animation.
Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux. .
Rue de la Fontaine Pinot Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné en plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau
L’événement Ciné en plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Little Mômes Festival Cendrillon Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges 7 juillet 2026
- Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille Centre Culturel Jean Gagnant Limoges 7 juillet 2026
- Une journée en famille débordante de Lecture(s) Limoges 8 juillet 2026
- Gare Limoges-Bénédictins, Gare Limoges-Bénédictins, Limoges 8 juillet 2026
- Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges 8 juillet 2026