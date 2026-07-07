Informations pratiques

Limoges

Ciné en plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Rue de la Fontaine Pinot Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre de sa programmation estivale, la Ville de Limoges propose des séances gratuites de cinéma en plein air à la tombé de la nuit.

Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau, (2024) de Gints Zilbalodis, (durée 1h25) film d’animation.

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux. .

Rue de la Fontaine Pinot Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 00

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English : Ciné en plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

L’événement Ciné en plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole