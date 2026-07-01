Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Place de Compostelle, Limoges

Informations pratiques

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Vendredi 24 juillet, 10h00 Place de Compostelle Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

LA VOIE DES COQUILLES

À l’occasion de la célébration de Saint-Jacques-de-Compostelle, partez de la Vienne jusqu’au cœur des quartiers historiques de Limoges en suivant ce chemin jalonné de récits historiques ou légendaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Place de Compostelle Place de Compostelle Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Parcourez une partie de cet itinéraire de pèlerinage dont Limoges demeure une ville-étape incontournable, riche en découvertes. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

© Ville de Limoges