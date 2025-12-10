A 87’s STORY Espace Noriac Limoges

A 87’s STORY

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Conte historique inspiré de divers films de danse, à travers une représentation de divers style urbains tels que le hip hop, le dancehall, l’afro… etc .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine elitefam.87@gmail.com

English : A 87’s STORY

