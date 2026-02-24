Théâtre Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole CCM Jean Gagnant Limoges

Théâtre Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Dans le cadre du Festival Campus Créatifs de l’Université de Limoges, les élèves parisiens du Cours Florent donneront une représentation de la pièce Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole de Marion Aubert.

C’est l’histoire d’une petite fille rongée par le diable. Coupures de presse, lettres, croquis, mensonges, scalpels, déclarations, tout est bon pour disséquer Nathalie.

Réservations auprès du service culturel de l’Université. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole

L’événement Théâtre Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole Limoges a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Limoges Métropole