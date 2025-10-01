A lonely place Théâtre de l’Union Limoges

A lonely place 28 – 30 avril 2026 Théâtre de l’Union Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:00:00+01:00 – 2026-04-28T21:30:00+01:00

Fin : 2026-04-30T19:00:00+01:00 – 2026-04-30T20:30:00+01:00

Création avril 2026

Tout public

conception, écriture, scénographie, direction artistique Cie du Dagor

On se sent un peu coincé•e•s, en ce moment. Un peu à l’arrêt. Comme si on ne savait pas trop quel chemin emprunter, quelle décision prendre.

Perméables à cette ambiance de fin du monde, de fin d’un monde.

Alors on continue à faire ce qu’on sait faire, ce qui nous anime et on (se) raconte des histoires.

A lonely place, c’est un endroit hors du temps, tout autant solitaire qu’esseulé, où se retrouvent deux femmes et deux hommes. Quatre comédien•ne•s. Ou quatre personnages. Comme tout droit sorti•e•s d’une scène rêvée d’une pièce de Tchekhov. Ruminant leur désir d’ailleurs, leurs regrets enfouis, leurs rêves un peu fous. Et leur joie à être là, aussi.

Coincé•e•s dans une boucle temporelle, elles et ils vivent un éternel recommencement, avec l’espoir de se réinventer, de réécrire leur histoire, et, surtout, de la continuer.

Alors c’est vers la salle obscure que se tournent leurs regards, remplis d’espoir de la voir radieuse, telle une métaphore de nos rêves oubliés, de nos désirs refoulés, de nos amours éteintes, de nos liens desserrés.

Le théâtre reste encore un des rares lieux où, le temps d’une représentation, subsiste la possibilité qu’on va être bien ensemble, à affronter ce trou noir devant nous, que nous regardons tout autant qu’il nous observe.

A lonely place confronte l’âpreté du réel au besoin de s’en extraire par la poésie et l’onirisme. Comme un acte de résistance ouvrant la possibilité d’un rêve et d’un espoir pour chacun, pour chacune.

avec Marie Blondel, Julien Bonnet, Marianne Fontaine, Côme Thieulin

textes Cie du Dagor, Anton Tchekhov

création sonore Adrien Ledoux

lumière & régie générale Samuel Bourdeix

chorégraphie Génia Chtchelkova

costumes Sarah Leterrier

production Cie du Dagor

coproduction Gallia Théâtre-Scène conventionnée Art et création de Saintes, Scène nationale d’Aubusson-Théâtre Jean Lurçat

accueils en résidence Théâtre de l’Union-CDN du Limousin, Scène nationale d’Aubusson-Théâtre Jean Lurçat, Expression 7-Limoges, Gallia Théâtre-Scène conventionnée Art et création de Saintes

Théâtre de l’Union 20 rue des coopérateurs Limoges 87000 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.theatre-union.fr/spectacle/a-lonely-place/ »}]

Cie du Dagor