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ImproFiesta JOUR 3 Espace Noriac Limoges

ImproFiesta JOUR 3 Espace Noriac Limoges

ImproFiesta JOUR 3 Espace Noriac Limoges vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Espace Noriac

Adresse : 10 Rue Jules Noriac

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 7 7 Tarif réduit

Limoges

ImproFiesta JOUR 3

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Dans le cadre du festival d’improvisation théâtrale, venez assister à la troisième journée du tournoi !

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 26 09 23 

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English :

L’événement ImproFiesta JOUR 3 Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole

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