Bamboches Botaniques Limoges
Bamboches Botaniques Limoges samedi 16 mai 2026.
Bamboches Botaniques
Jardin de l’Evêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17 2026-07-04 2026-07-05 2026-09-05
Les Bamboches Botaniques reviennent pour des instants de fête dans un cadre enchanteur du jardin de l’Évêché, devant le pavillon de l’Orangerie !
Vous pourrez danser sur les sets de l’étoile montante des platines et des différents DJs.
Différents food-trucks pourront régaler é qui s’occuperont de vos papilles. .
Jardin de l’Evêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine bambochesbotaniques@gmail.com
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English : Bamboches Botaniques
L’événement Bamboches Botaniques Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole