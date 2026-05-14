Concert SQUAD SURF CLUB Bar Les LimogÉs Limoges
Concert SQUAD SURF CLUB Bar Les LimogÉs Limoges vendredi 15 mai 2026.
Limoges
Concert SQUAD SURF CLUB
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Squad Surf Club est un groupe de surf rock bordelais né d’une envie de jouer de la guitare si vite qu’elle en prendrait feu. Les trois acolytes défendent avec vigueur des sonorités 60’s dans des morceaux contemporains. .
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert SQUAD SURF CLUB
L’événement Concert SQUAD SURF CLUB Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole
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