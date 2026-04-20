ImproFiesta Les Naufragés de l’imaginaire Espace Simone Veil Limoges
ImproFiesta Les Naufragés de l’imaginaire Espace Simone Veil Limoges lundi 11 mai 2026.
Limoges
ImproFiesta Les Naufragés de l’imaginaire
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 20:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Dans le cadre du festival d’improvisation théâtrale, venez assistez au tournoi de joutes verbales des Naufragés de l’Imaginaire. Ce concept a été imaginé par les membres de la Balise pour permettre la pratique de l’improvisation dans un contexte différent de celui du match, en offrant davantage de liberté aux joueurs.
Six joueurs se présentent sur scène. Le maître de cérémonie tire au sort un thème et chaque joueur propose un début d’improvisation de quelques secondes. L’auteur du thème choisit quel début sera continué.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 26 09 23
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English :
L’événement ImproFiesta Les Naufragés de l’imaginaire Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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