Concert Ousanousava CCM Jean Gagnant Limoges

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 21.2 – 21.2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

OUSANOUSAVA est une formation musicale incontournable de l’île de La Réunion.

Le groupe a commencé à se faire connaître dans les années 80. Avec l’écriture des premières chansons vers 1982, l’enchaînement de passages réguliers sur les podiums de l’île et en 1989 l’enregistrement de son premier album (qui porte le titre éponyme de « Ousanousava »), le groupe n’a jamais cessé de mettre en valeur la culture musicale réunionnaise.

Son parcours l’a amené à jouer sur les plus grandes scènes de La Réunion, mais également sur le territoire national, ou encore dans les pays de la zone Océan Indien (Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe…). Aujourd’hui, fort d’une discographie de 15 albums (le dernier en date, enregistré en 2021, porte le titre de « Ça mon pays »), Ousanousava a plus que jamais l’envie de continuer à faire vibrer l’âme musicale réunionnaise. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine le-groupe-ousanousava@hotmail.fr

