Club de lecture des Francophonies BFM Centre-ville Limoges mardi 26 mai 2026.
BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
2026-05-26
fin : 2026-05-26
2026-05-26
Le club de lecture des Francophonies revient à la médiathèque municipale pour une deuxième saison. L’événement est ouvert à tous et à toutes sans aucune connaissance littéraire préalable.
Ce début de soirée sera consacré aux francophonies de l’Est.
+33 5 55 10 90 16 contact@lesfrancophonies.fr
