Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges

Limoges

Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS

BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:30:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Co-organisée avec l’APSES-Limousin, la conférence La nature à hauteur d’enfants sera animée par Julien Vitores, sociologue et enseignant à l’université Sorbonne-Paris-Nord.

Le rapport des jeunes enfants à la nature est-il inné ? Comment façonnons-nous leur approche de l’environnement ? Auteur du livre La nature à hauteur d’enfants , le sociologue Vitores a réalisé une longue enquête de terrain auprès d’enfants de 3 à 6 ans. Il montre en quoi l’accès à la nature et la sensibilisation à l’écologie diffèrent selon l’environnement familial, social et scolaire. .

BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS

L’événement Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole