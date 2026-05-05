Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges
Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges mardi 26 mai 2026.
Limoges
Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS
BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26 20:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Co-organisée avec l’APSES-Limousin, la conférence La nature à hauteur d’enfants sera animée par Julien Vitores, sociologue et enseignant à l’université Sorbonne-Paris-Nord.
Le rapport des jeunes enfants à la nature est-il inné ? Comment façonnons-nous leur approche de l’environnement ? Auteur du livre La nature à hauteur d’enfants , le sociologue Vitores a réalisé une longue enquête de terrain auprès d’enfants de 3 à 6 ans. Il montre en quoi l’accès à la nature et la sensibilisation à l’écologie diffèrent selon l’environnement familial, social et scolaire. .
BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English : Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS
L’événement Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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