Match de handball Limoges / Chambéry Limoges mardi 26 mai 2026.
Tarif : – –
Début : 2026-05-26
2026-05-26
Venez assister au match de handball de la compétition sportive Liquimoly StarLigue entre le LH (Limoges) et le TEAM Chambé (Chambéry). .
Palais des Sports de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
