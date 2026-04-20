Récital de Mélanie Cazcarra Église Réformée Limoges
Récital de Mélanie Cazcarra Église Réformée Limoges mardi 26 mai 2026.
Limoges
Récital de Mélanie Cazcarra
Église Réformée 14 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:15:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Les Amis du Conservatoire de Limoges vous convie au récital d’accordéon chromatique par Mélanie Cazcarra, artiste et professeure au conservatoire de Limoges.
Durant ce concert d’environ une heure, Mélanie Cazcarra interpréteras des œuvres de Jean-Philippe Rameau, de Domenico Scarlatti, d’Isaac Albéniz, de Sofia Gubaïdulina et d’Olli Jokinen.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Église Réformée 14 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 36 91 62 adclimoges@gmail.com
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English :
L’événement Récital de Mélanie Cazcarra Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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