Récolement(s) Inauguration/vernissage Salle des Bénédictins Limoges
Récolement(s) Inauguration/vernissage Salle des Bénédictins Limoges mardi 19 mai 2026.
Limoges
Récolement(s) Inauguration/vernissage
Salle des Bénédictins 4 Place Maison Dieu Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Performance de Barbara Schroeder Participez au BANQUET !
Lors de cette performance, Barbara Schroeder vous propose d’apporter un élément de vieille vaisselle (porcelaine, verre ou objet du quotidien) porteur d’une histoire, d’un souvenir heureux ou douloureux. .
Salle des Bénédictins 4 Place Maison Dieu Limoges 87036 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lavitrine.limoges@gmail.com
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English : Récolement(s) Inauguration/vernissage
L’événement Récolement(s) Inauguration/vernissage Limoges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Limoges Métropole
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