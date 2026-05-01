Récolement(s) Inauguration/vernissage Salle des Bénédictins Limoges

Limoges

Récolement(s) Inauguration/vernissage

Salle des Bénédictins 4 Place Maison Dieu Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Performance de Barbara Schroeder Participez au BANQUET !

Lors de cette performance, Barbara Schroeder vous propose d’apporter un élément de vieille vaisselle (porcelaine, verre ou objet du quotidien) porteur d’une histoire, d’un souvenir heureux ou douloureux. .

Salle des Bénédictins 4 Place Maison Dieu Limoges 87036 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lavitrine.limoges@gmail.com

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English : Récolement(s) Inauguration/vernissage

L’événement Récolement(s) Inauguration/vernissage Limoges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Limoges Métropole