Le Transformiste centre culturel Limoges

Le Transformiste

centre culturel 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Frédéric Camard, vendeur de Cadillac arrogant, consulte son médecin pour de vagues troubles intestinaux. Rapidement, le rendez-vous se transforme en déferlement de confidences absurdes patron tyrannique, famille condescendante, souvenirs de vacances et même la recette du fraisier. Dans ce face-à-face burlesque, un homme aux multiples visages se révèle clown mélancolique, Don Quichotte du quotidien, patient énigmatique. Peu à peu, le puzzle se construit et le récit prend des airs de polar intérieur.

Mais derrière tous ces masques… qui est vraiment Frédéric Camard ?

Durée 1 h 15. A partir de 12 ans

Texte de Gilles Granouillet .

centre culturel 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00 contact@uneheureavant.fr

