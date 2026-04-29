Projection CONVERSATION SECRÈTE Cinéma Le Lido Limoges
Projection CONVERSATION SECRÈTE Cinéma Le Lido Limoges mardi 26 mai 2026.
Limoges
Projection CONVERSATION SECRÈTE
Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (CDNA) s’associe au cinéma Le Lido pour lancer un nouveau rendez-vous cinématographique au cœur de Limoges un cycle de projections dédié aux images d’archives et à leurs enjeux. Vous pourrez voir l’oeuvre Conversation Secrète du réalisateur Francis Ford Coppola.
Chaque projection est pensée comme un temps d’échange elle est accompagnée, lorsque cela est possible, d’une présentation ou d’une intervention de professionnels. .
Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Projection CONVERSATION SECRÈTE
L’événement Projection CONVERSATION SECRÈTE Limoges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole
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