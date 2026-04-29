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Projection CONVERSATION SECRÈTE Cinéma Le Lido Limoges

Projection CONVERSATION SECRÈTE Cinéma Le Lido Limoges

Projection CONVERSATION SECRÈTE Cinéma Le Lido Limoges mardi 26 mai 2026.

Lieu : Cinéma Le Lido

Adresse : 3 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Limoges

Projection CONVERSATION SECRÈTE

Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (CDNA) s’associe au cinéma Le Lido pour lancer un nouveau rendez-vous cinématographique au cœur de Limoges un cycle de projections dédié aux images d’archives et à leurs enjeux. Vous pourrez voir l’oeuvre Conversation Secrète du réalisateur Francis Ford Coppola.

Chaque projection est pensée comme un temps d’échange elle est accompagnée, lorsque cela est possible, d’une présentation ou d’une intervention de professionnels.   .

Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Projection CONVERSATION SECRÈTE

L’événement Projection CONVERSATION SECRÈTE Limoges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole

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