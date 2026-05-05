Limoges

Printemps des cimetières Les symboles dans l’art funéraire

2 Square du Souvenir Français Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:30:00

fin : 2026-05-09 16:15:00

Date(s) :

2026-05-09

Au cœur du cimetière de Louyat, partez à la découverte de la symbolique funéraire à travers sculptures, ornements et inscriptions. Guidés par un guide-conférencier, décryptez les emblèmes et allégories qui traduisent croyances, hommages et représentations de la mort. Visite guidée de 45 minutes sur inscription obligatoire par téléphone au 05 55 45 85 26.

Attention, il s’agit d’un milieu minéral, pensez à prendre de quoi vous protéger du soleil et des chaleurs (casquette, chapeau, parapluie, brumisateur, …). .

2 Square du Souvenir Français Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 26

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English : Printemps des cimetières Les symboles dans l’art funéraire

L’événement Printemps des cimetières Les symboles dans l’art funéraire Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole