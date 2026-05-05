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Printemps des cimetières Les symboles dans l’art funéraire Limoges

Printemps des cimetières Les symboles dans l’art funéraire Limoges

Printemps des cimetières Les symboles dans l’art funéraire Limoges samedi 9 mai 2026.

Adresse : 2 Square du Souvenir Français

Ville : 87100 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Limoges

Printemps des cimetières Les symboles dans l’art funéraire

2 Square du Souvenir Français Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:30:00
fin : 2026-05-09 16:15:00

Date(s) :
2026-05-09

Au cœur du cimetière de Louyat, partez à la découverte de la symbolique funéraire à travers sculptures, ornements et inscriptions. Guidés par un guide-conférencier, décryptez les emblèmes et allégories qui traduisent croyances, hommages et représentations de la mort. Visite guidée de 45 minutes sur inscription obligatoire par téléphone au 05 55 45 85 26.

Attention, il s’agit d’un milieu minéral, pensez à prendre de quoi vous protéger du soleil et des chaleurs (casquette, chapeau, parapluie, brumisateur, …).   .

2 Square du Souvenir Français Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 26 

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English : Printemps des cimetières Les symboles dans l’art funéraire

L’événement Printemps des cimetières Les symboles dans l’art funéraire Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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