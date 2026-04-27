Manfucature ErelK Visite Guidée ErelK Limoges

Limoges

Manfucature ErelK Visite Guidée

ErelK 7 Rue Philippe Lebon Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13

Durée 1h

Venez visiter la célèbre manufacture limougeaude qui, créée depuis 75 ans des souliers d’intérieurs en cuir. Assistez aux différentes étapes de fabrication de ce savoir-faire (coupe, préparation, montage et finitions) réalisé par des artisans spécialisés qui travaillent ensemble avec précision.

Visite susceptible d’être annulée/reportée par ErelK si le nombre inscrit n’est pas suffisant. Le départ se fait à partir de 5 personnes minimum.

Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Limoges, en physique ou en ligne. .

ErelK 7 Rue Philippe Lebon Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Manfucature ErelK Visite Guidée

L’événement Manfucature ErelK Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole