Manfucature ErelK Visite Guidée ErelK Limoges
Manfucature ErelK Visite Guidée ErelK Limoges mercredi 6 mai 2026.
Limoges
Manfucature ErelK Visite Guidée
ErelK 7 Rue Philippe Lebon Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13
Durée 1h
Venez visiter la célèbre manufacture limougeaude qui, créée depuis 75 ans des souliers d’intérieurs en cuir. Assistez aux différentes étapes de fabrication de ce savoir-faire (coupe, préparation, montage et finitions) réalisé par des artisans spécialisés qui travaillent ensemble avec précision.
Visite susceptible d’être annulée/reportée par ErelK si le nombre inscrit n’est pas suffisant. Le départ se fait à partir de 5 personnes minimum.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Limoges, en physique ou en ligne. .
ErelK 7 Rue Philippe Lebon Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Manfucature ErelK Visite Guidée
L’événement Manfucature ErelK Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole
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