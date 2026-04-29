Théâtre L’OURS, LE JUBILÉ ET AUTRES PLAISANTERIES Espace Noriac Limoges

Limoges

Théâtre L’OURS, LE JUBILÉ ET AUTRES PLAISANTERIES

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-05

La compagnie du théâtre de l’Ecale propose la pièce de théâtre L’ours, le Jubilé et autres plaisanteries dans la ville limougeaude.

Anton Tchékhov, auteur Russo-Ukrainien de la fin du 19ème siècle, bien connu pour des pièces souvent présentées comme mélancoliques et tristes, a également écrit des pièces courtes très différentes, burlesques et d’un accès direct. C’est ainsi que nous avons choisi d’en présenter trois L’ours (quand un producteur de céréales vient réclamer de l’argent à la veuve d’un de ses débiteurs), Les méfaits du tabac (une mini-conférence étonnante et lyrique) et Un jubilé (l’anniversaire très agité des 15 ans d’action du directeur d’une banque). Si ces pièces sont des découvertes pour vous, tant mieux, et si elles nous font réfléchir à des soucis qui sont bien de nos jours, tant mieux aussi. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 93 77 57 desportjc@linut.fr

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English : Théâtre L’OURS, LE JUBILÉ ET AUTRES PLAISANTERIES

L’événement Théâtre L’OURS, LE JUBILÉ ET AUTRES PLAISANTERIES Limoges a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Limoges Métropole