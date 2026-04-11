Exposition LÂCHER PRISE Le Phare Limoges

Limoges

Exposition LÂCHER PRISE

Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:00:00

fin : 2026-05-18 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

Le Phare accueille l’exposition Lâcher Prise de l’artiste Sportiello. Vous pourrez admirer une vingtaine d’œuvres (dessins à l’encre de Chine, de peintures acryliques et feutres Posca) aux côtés de quelques créations plus anciennes.

Enfant du rock, de la BD et de la pop-culture, Jean-Paul Sportiello est un plasticien ancré dans le dessin et l’improvisation graphique. Son univers mêle couleurs, signes et figures dans un kaléidoscope débridé qui puise aussi bien dans l’art rupestre que dans le surréalisme, la figuration libre ou le street-art. .

Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 20 22 00

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English : Exposition LÂCHER PRISE

L’événement Exposition LÂCHER PRISE Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole