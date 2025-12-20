Vins Noirs Festival International de Polar et de Vins 14e Edition Limoges

Vins Noirs Festival International de Polar et de Vins 14e Edition

Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-31

2026-05-27

Vins noirs revient pour une 14e édition. En 2026, le thème sera Empreintes et ADN, science et polar avec 20 animations au programme expositions, rencontres avec les auteurs, projections de films, ateliers et son célèbre Village du Polar avec dédicaces et dégustations. À Vins Noirs, le mystère est partout, même dans votre verre !

Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine calandfc@yahoo.fr

