Le Théatre du Printemps Au Guitry’s Club Espace Noriac Limoges

Le Théatre du Printemps Au Guitry’s Club

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Des situations croquées avec l’esprit de Sacha Guitry ! Éternelle triangulaire entre le mari, la femme, l’amant ou chacun son tour, on devient le dindon de la farce ! Entre jeu de dames et d’hommes, entre jeu d’amour et de dupe… Le gogo pointe son front cornu Bramant à qui veut entendre qu’il est cocu !

Information et réservation par téléphone en lien. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 24 19 letheatreduprintemps87@gmail.com

