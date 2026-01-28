Le Théatre du Printemps Au Guitry’s Club Espace Noriac Limoges
Le Théatre du Printemps Au Guitry’s Club Espace Noriac Limoges vendredi 29 mai 2026.
Le Théatre du Printemps Au Guitry’s Club
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Des situations croquées avec l’esprit de Sacha Guitry ! Éternelle triangulaire entre le mari, la femme, l’amant ou chacun son tour, on devient le dindon de la farce ! Entre jeu de dames et d’hommes, entre jeu d’amour et de dupe… Le gogo pointe son front cornu Bramant à qui veut entendre qu’il est cocu !
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 24 19 letheatreduprintemps87@gmail.com
