Marché bière, pain & fromage Place Saint-Étienne Limoges
Marché bière, pain & fromage Place Saint-Étienne Limoges vendredi 29 mai 2026.
Limoges
Marché bière, pain & fromage
Place Saint-Étienne Parvis de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 11:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Ce marché 100% Artisans & Producteurs locaux réunira plus d’une vingtaine d’artisans brasseurs, boulangers, producteurs, affineurs de fromages, traiteurs, torréfacteurs, crêpes et smoothies sur le parvis de la Cathédrale de Limoges. Des mange-debout et des tables mis à disposition du public permettront une halte gourmande et des instants dégustation conviviaux sous le soleil de juin. .
Place Saint-Étienne Parvis de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché bière, pain & fromage
L’événement Marché bière, pain & fromage Limoges a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Limoges Métropole
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