Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché bière, pain & fromage Place Saint-Étienne Limoges

Marché bière, pain & fromage Place Saint-Étienne Limoges

Marché bière, pain & fromage Place Saint-Étienne Limoges vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Place Saint-Étienne

Adresse : Parvis de la Cathédrale

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Limoges

Marché bière, pain & fromage

Place Saint-Étienne Parvis de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 11:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Ce marché 100% Artisans & Producteurs locaux réunira plus d’une vingtaine d’artisans brasseurs, boulangers, producteurs, affineurs de fromages, traiteurs, torréfacteurs, crêpes et smoothies sur le parvis de la Cathédrale de Limoges. Des mange-debout et des tables mis à disposition du public permettront une halte gourmande et des instants dégustation conviviaux sous le soleil de juin.   .

Place Saint-Étienne Parvis de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché bière, pain & fromage

L’événement Marché bière, pain & fromage Limoges a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)