Gloria et magnificat Opéra de Limoges Limoges

48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Choeur et orchestre de La Chapelle Harmonique.

Valentin Tournet, direction.

Antonio Vivaldi « Gloria RV 589 » -1713 et « Magnificat en sol mineur RV 610 » 1715.

L’Ensemble La Chapelle Harmonique, dont le répertoire est principalement centré sur la musique baroque, réunit un chœur et un orchestre jouant sur instrument d’époque. Après avoir enchanté le public avec les cantates de Bach pour Noël 2023, La Chapelle Harmonique revient avec les célébrissimes Gloria et Magnificat de Vivaldi.

Gloria, l’une des œuvres les plus jouées du compositeur, va à l’encontre de la tradition du chant sacré a capella et met en avant l’orchestre. L’œuvre éclate de vie avec Gloria in excelsis Deo , et donne un relief particulièrement expressif, grâce à une écriture musicale variée.

> Durée 1h15 .

48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

