Cours de cuisine Cuisine détox, le végétal dans nos assiettes Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Cuisine détox, le végétal dans nos assiettes
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
2026-05-09
Organisé par la Chapelle Saint Martin, rejoignez cet atelier culinaire dédié à la cuisine détox et découvrez comment intégrer le végétal dans vos assiettes. Apprenez des recettes simples, savoureuses et équilibrées, adaptées à votre quotidien.
Réservation par mail ou par téléphone en lien. .
Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com
