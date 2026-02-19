Cours de cuisine Cuisine détox, le végétal dans nos assiettes Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Cuisine détox, le végétal dans nos assiettes

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Organisé par la Chapelle Saint Martin, rejoignez cet atelier culinaire dédié à la cuisine détox et découvrez comment intégrer le végétal dans vos assiettes. Apprenez des recettes simples, savoureuses et équilibrées, adaptées à votre quotidien.

Réservation par mail ou par téléphone en lien. .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

