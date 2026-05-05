BU’ dothèque, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Campus Vanteaux, Limoges

BU’ dothèque Jeudi 7 mai, 14h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Campus Vanteaux Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Campus Vanteaux 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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