BU’ dothèque, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Campus Vanteaux, Limoges
BU’ dothèque, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Campus Vanteaux, Limoges jeudi 7 mai 2026.
BU’ dothèque Jeudi 7 mai, 14h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Campus Vanteaux Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Campus Vanteaux 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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