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Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans) BFM Beaubreuil Limoges

Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans) BFM Beaubreuil Limoges

Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans) BFM Beaubreuil Limoges mercredi 6 mai 2026.

Lieu : BFM Beaubreuil

Adresse : 1 Place de Beaubreuil

Ville : 87280 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Limoges

Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans)

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-20

À partir de 4 ans, venez découvrir les coulisses de l’exposition En sortant de l’école ainsi qu’une sélection de courts-métrages originaux issus de la collection.

Inscriptions auprès des organisateurs.   .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60 

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English : Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans)

L’événement Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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