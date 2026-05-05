Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans) BFM Beaubreuil Limoges
Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans) BFM Beaubreuil Limoges mercredi 6 mai 2026.
Limoges
Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans)
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-20
À partir de 4 ans, venez découvrir les coulisses de l’exposition En sortant de l’école ainsi qu’une sélection de courts-métrages originaux issus de la collection.
Inscriptions auprès des organisateurs. .
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60
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English : Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans)
L’événement Visite guidée de l’exposition (dès 4 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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