Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau rudéral galerie Limoges

Limoges

Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau

rudéral galerie 5 Rue Jules Guesde Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06

L’exposition ‘Ce que la matière garde’ réunit Catherine Bernis et Alice

Godeau autour d’une réflexion sur les matières comme archives de

l’intime, du temps et des gestes.

Vernissage mercredi 6 mai à partir de 18h. .

rudéral galerie 5 Rue Jules Guesde Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 33 18 ruderalgalerie@mailo.fr

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English : Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau

L’événement Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin