Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau rudéral galerie Limoges
Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau rudéral galerie Limoges mercredi 6 mai 2026.
Limoges
Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau
rudéral galerie 5 Rue Jules Guesde Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-05-06
L’exposition ‘Ce que la matière garde’ réunit Catherine Bernis et Alice
Godeau autour d’une réflexion sur les matières comme archives de
l’intime, du temps et des gestes.
Vernissage mercredi 6 mai à partir de 18h. .
rudéral galerie 5 Rue Jules Guesde Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 33 18 ruderalgalerie@mailo.fr
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English : Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau
L’événement Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin
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