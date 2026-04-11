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Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau rudéral galerie Limoges

Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau rudéral galerie Limoges

Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau rudéral galerie Limoges mercredi 6 mai 2026.

Lieu : rudéral galerie

Adresse : 5 Rue Jules Guesde

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Limoges

Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau

rudéral galerie 5 Rue Jules Guesde Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :
2026-05-06

L’exposition ‘Ce que la matière garde’ réunit Catherine Bernis et Alice
Godeau autour d’une réflexion sur les matières comme archives de
l’intime, du temps et des gestes.
Vernissage mercredi 6 mai à partir de 18h.   .

rudéral galerie 5 Rue Jules Guesde Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 33 18  ruderalgalerie@mailo.fr

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English : Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau

L’événement Ce que la matière garde , une exposition de Catherine Bernis et Alice Godeau Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin

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