Visite-atelier adultes Éclat de porcelaine, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-atelier adultes Éclat de porcelaine

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

Avez-vous déjà conservé un objet cassé ? Objet sentimental, la question du recyclage et de la réparation est un enjeu indissociable d’une céramique. Lors d’une visite dans l’exposition temporaire Les Énergies de la terre, découvrez l’art du Kintsugi et du raku. Poursuivez par la réalisation d’un assemblage de tessons en porcelaine pour créer votre propre objet réparé et recyclé ! .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

