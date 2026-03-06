Rêves de Cirque Esplanade Frenay Limoges

Rêves de Cirque

Esplanade Frenay Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09

Après un triomphe à travers le monde (Asie, Amérique du Sud, Europe), le spectacle Rêves de cirque arrive enfin en France. L’histoire raconte le rêve d’une petit garçon parti à la recherche de ses jouets préférés, une aventure touchante et palpitante faîte de rencontres incroyables. Ce voyage extraordinaire le mènera dans un monde imaginaire, une ode à l’enfance, un songe où les jouets prennent vie, une aventure faîtes de rires, d’exploits et d’enchantements. Clowns, jongleurs, Acrobates, Trapézistes et voltigeurs rivalisent d’audace et de talents pour aider notre héro dans sa quête.

Renseignement par téléphone ou mail et programme/tarif en détail à retrouver sur le site (en lien). .

Esplanade Frenay Boulevard Robert Schuman Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 10 66 10 contact@reves-de-cirque.com

English : Rêves de Cirque

L’événement Rêves de Cirque Limoges a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Limoges Métropole