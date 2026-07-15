Concerts d’été de la Ruchidée Funky Mama La Ruchidée Limoges

Informations pratiques

Limoges

Concerts d’été de la Ruchidée Funky Mama

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:30:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.

Venez danser sur Funky Mama . Dans les années 90 ils sévissaient au sein du quartet Just in Time et interprétaient les compositions jazz funk originales de Franck. Passés depuis dans plusieurs formations jazz du Limousin, ils se retrouvent aujourd’hui pour vous concocter de grands standards à la sauce funk dont vous nous direz des nouvelles !

Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement. .

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laruchidee@gmail.com

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English : Concerts d’été de la Ruchidée Funky Mama

L’événement Concerts d’été de la Ruchidée Funky Mama Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole