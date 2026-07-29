Visite Flash pop ! Carla Adra Frac-Artothèque Limoges Limoges
samedi 8 août 2026 · Frac-Artothèque Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite Flash pop ! Carla Adra
Frac-Artothèque Limoges 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 11:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine vous propose une visite Flash Pop un format court, dynamique et interactif pour découvrir l’exposition autrement. Laissez-vous guider dans l’univers d’un artiste de l’exposition et explorez les multiples influences qui nourrissent son travail. En une trentaine de minutes, cette visite offre un regard sensible et inédit sur les œuvres, à la croisée de l’art contemporain, de la culture populaire et de l’histoire.
Ce samedi, immergez-vous dans l’univers artistique de l’artiste Carla Adra !
Pour enrichir votre découverte, des contenus multimédias accessibles sur votre smartphone (musiques, vidéos, archives, images, témoignages ou références culturelles) ponctueront la visite. .
Frac-Artothèque Limoges 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 03 03
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English : Visite Flash pop ! Carla Adra
L’événement Visite Flash pop ! Carla Adra Limoges a été mis à jour le 2026-07-25 par Terres de Limousin
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