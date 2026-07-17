Apéritive : Place de la Motte, Place de la Motte, Limoges

Informations pratiques

Apéritive : Place de la Motte Jeudi 30 juillet, 18h00 Place de la Motte Haute-Vienne

12 € / 10 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T18:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T18:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:30:00+02:00

VISITE GOURMANDE

Vous flânez au cœur de la ville haute : remontez le temps depuis le Xe siècle, du château médiéval jusqu’aux aménagements contemporains, en passant par la construction des halles.

Avec la complicité de La Locale.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Place de la Motte Place de la Motte Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Découvrez l’histoire et l’évolution urbaine de la place de la Motte et de la rue Haute-Cité au cours de cette visite-apéritive.

© Ville de Limoges